A màghjina - Mare scatinatu
Vagues lourdes, sable entamé, horizon chargé : la submersion a marqué, l'aitre jour, le littoral de l'Ouest de la Corse-du-Sud, comme ici au Ricantu, laissant derrière elle ce mélange familier de force brute et de beauté fragile. Ici, même lorsque le soleil revient, la mer rappelle qu’elle ne se contemple jamais tout à fait en silence.
