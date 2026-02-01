CorseNetInfos
A màghjina - Mare scatinatu


le Mardi 10 Février 2026 à 07:25

Vagues lourdes, sable entamé, horizon chargé : la submersion a marqué, l'aitre jour, le littoral de l'Ouest de la Corse-du-Sud, comme ici au Ricantu, laissant derrière elle ce mélange familier de force brute et de beauté fragile. Ici, même lorsque le soleil revient, la mer rappelle qu’elle ne se contemple jamais tout à fait en silence.
Si, comme Maryse Santoni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







