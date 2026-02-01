U tempu in Corsica
Passages nuageux et larges éclaircies dominent le ciel de Corse en matinée et une bonne partie de la journée. Quelques averses, faibles, affecteront la Corse-du-Sud. Températures maximales de 8 à 14 degrés.
Récent et impresionnant arc-en-ciel sur Bastia (Celine Gambert-Urier)