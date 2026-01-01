« J’ai appris de mon échec en 2020 » : Georges Mela veut redevenir maire de Porto-Vecchio

Les temps ont tellement changé. Aujourd’hui, si on me dit, est-ce que Jean-Paul de Rocca Serra a été un visionnaire pour cette région, je dis oui. Est-ce qu’aujourd’hui il ferait les mêmes choses que par le passé, je dis peut-être non. Et est-ce que je m’inscris dans la vision qui a toujours caractérisé Porto-Vecchio, à savoir essentiellement centrée sur le développement, je dis oui. Maintenant, moi, je suis Georges Mela. Je ne suis pas dans la dynastie des Rocca Serra. Je suis moi-même. Avec ma personnalité, mon tempérament et ma volonté de continuer à développer cette région.

La liste, il faut la déposer le 26 février. D’ici là… Les Porto-Vecchiais savent que je ne les ai pas habitués à aller vite en besogne. Je n’ai aucune difficulté pour faire ma liste aujourd’hui. C’est plutôt le trop-plein que le vide. Mais bien entendu, cette question va se poser. Pour le moment, j’avoue sincèrement que je ne me la suis pas encore posée. Aujourd’hui, j’échange avec Camille comme j’échange avec l’ensemble des colistiers.

Je pense que les Porto-Vecchiais attendent cela, oui. J’ai été sollicité à plusieurs reprises pour continuer, parce que la démocratie s’accomplit lorsqu’il y a une pluralité politique. Aujourd’hui, je me suis dit que je ne pouvais pas rester spectateur dans cette consultation. On apprend de ses échecs, et j’ai eu le temps d’analyser le mien. J’ai eu le temps de regarder ce qui n’avait pas emporté l’adhésion des Porto-Vecchiais. Ce qui me fait dire aujourd’hui que la liste doit être revue de façon substantielle. Ma principale conviction, c’est de mener une équipe de jeunes en responsabilité pour la gestion de cette ville demain. Les gens ne sont pas éternels. Et je ne vais pas monopoliser le terrain des vingtaines d’années encore.

Bien entendu. Je suis lucide. Porto-Vecchio est une commune vaste, pleine de contrastes. Il faut une petite expérience pour gérer une ville comme celle-ci. Aujourd'hui, force est de constater qu'on est venu me chercher. C'est peut-être parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Personne ne s'est découvert, pour dire :

» Ce sont les autres qui m’ont sollicité, y compris de nombreux jeunes, qui m’ont dit : «

»

Aujourd’hui, il faudrait fonder une démarche sur nos hameaux. Le logement, le cadre de vie, la circulation, la propreté sont des thèmes qui sont devenus beaucoup plus sensibles qu’auparavant. Les parcs de stationnement aussi. Peut-être faut-il en faire encore pour redonner vie à ce cœur de ville. Et je suis favorable à des zones franches qui permettraient d’exonérer de fiscalité les commerçants. Je pense principalement à certains qui font l’effort de rester ouverts toute l’année. Sinon, on ne pourra pas espérer que Porto-Vecchio retrouve une activité débordante pendant l’hiver. Ensuite, les acteurs économiques, à un moment donné, il faut leur donner la possibilité de s’exprimer. J’en fais mon mea culpa, puisque j’ai dirigé cette commune, mais je ne les ai pas suffisamment associés, eux qui représentent une part essentielle de la vie de notre territoire. Je serai d’une disponibilité totale pour Porto-Vecchio. Je ne me suis jamais perdu dans d’autres mandats. Je veux dire aux Porto-Vecchiais que je ne ferai rien sans eux. Et non pas décider à leur place, comme je l’ai peut-être fait, oui c’est vrai. Durant la campagne, j’inviterai l’ensemble des Porto-Vecchiais à venir échanger sur des thèmes qui seront les piliers de mon engagement pour cette commune.

Non, il s’est un petit peu perdu, notamment sur deux aspects essentiels : l’aspect culturel et l’aspect sportif. Ce qui a été fait ou encouragé au niveau de la langue corse, c’est une excellente chose. Et peut-être que nous-mêmes n’avions pas assez accentué les efforts dans ce domaine. Mais aujourd’hui, l’impression que j’ai, c’est que les autres domaines ont complètement disparu de la vie porto-vecchiaise. Il y avait une attractivité au niveau de ce territoire qui n’existe plus aujourd’hui. Et tout ça fait les affaires d’une commune limitrophe qui est Bonifacio. On accueillait énormément d’événements sportifs d’envergure, souvenons-nous de 2010, quand on avait fait venir ici le critérium international de cyclisme.

Bien entendu. Le critérium

c’est l’événement qui nous a apporté le départ du Tour de France en 2013. Le rôle de l’élu, c’est de sentir les choses. D’être précurseur en matière de développement. Et si j’ai encore un grief à faire à cette majorité sortante, c’est justement d’avoir manqué d’anticipation.

Aujourd’hui, on peut faire un constat qui est simple, et qui a été fait aussi par le maire en place : rare est l’engouement de la Collectivité de Corse à nous prêter main-forte dans chacune de nos réalisations. J’en veux pour preuve le virage de la Matonara, où le conflit dure déjà depuis quatorze ans… Aujourd’hui, Porto-Vecchio pâtit de cette guerre intestine, ou de succession, entre Jean-Christophe Angelini et Gilles Simeoni. Moi, chacun sait que je suis un homme de droite. Et je suis un opposant à la politique que mène Gilles Simeoni à la Collectivité de Corse. Mais il n’y a pas d’autres antagonismes avec lui. Or, force est de constater qu’aujourd’hui, cet antagonisme entre Jean-Christophe Angelini et Gilles Simeoni coûte cher aux Porto-Vecchiais et à Porto-Vecchio.

(dont la dernière édition a eu lieu en 2016, NDLR),