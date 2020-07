VIDEO - Porto-Vecchio : Jean-Christophe Angelini premier magistrat

M. V le Samedi 4 Juillet 2020 à 10:47

Une nouvelle page de l'histoire de Porto-Vecchio s'est ouverte ce samedi matin à l'heure de l'installation du conseil municipal élu le 28 Juin dernier. Jean-Christophe Angelini a été élu maire de la cité du Sel - 26 voix pour pour, 7 suffrages blancs -, après plusieurs dizaines d'années sans partage de la majorité roccaserriste. Le leader du PNC, seul candidat au poste de premier magistrat, qui lors de son discours d'installation n'a pas manqué de rappeler son appartenance au camp nationaliste, n'a cependant pas omis d'appeler de tous les porto-vecchiais au rassemblement, sans pour autant omettre d'affirmer son désir de vouloir rapidement impulser le changement à Porto-Vecchio. Les photos et la vidéo de Michel Luccioni.

Plus d'infos et interview de Jean-Christophe Angelini à venir.

