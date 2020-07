Jean Christophe Angelini : « Le mandat de maire me permettra de changer la vie des gens »

- Etre maire de Portivechju, est-ce un rêve de jeunesse, une ambition ou une étape dans votre parcours politique ?

- C’est un rêve avant d’être une ambition, et c’est tout, sauf une étape. C’est un moment décisif de ma vie d’homme et, bien sûr, de mon parcours politique. Cela relève, pour moi, plus d’une forme d’idéal, d’une utopie que d’une ambition ou d’un projet de carrière. Je vis à Portivechju depuis mon plus jeune âge, j’y ai fait toute ma scolarité. Mes enfants y sont nés, y grandissent. J’en connais et j’en aime tous les recoins, les rues, les villages et les habitants. C’est une immense fierté que d’en devenir le maire. Viendront ensuite la dimension politique et la vision globale du territoire et des enjeux, mais en ce jour, je n’y songe pas, je me situe uniquement sur le plan de la réalisation d’un objectif partagé et d’un projet d’avenir pour ma commune et l’Extrême-Sud.



- Il y a eu d’autres victoires collectives importantes, dont la région en 2015 et 2017. Que représente pour vous cette victoire-là après 20 ans de combat ?

- C’est une victoire particulière et unique pour moi et pour les miens, pour l’ensemble de la liste, des soutiens et des électeurs qui nous ont fait confiance. Nous avons déjà gagné les Territoriales, les Législatives, les Cantonales à Portivechju même, mais la Municipale reste l’élection reine. C’est celle qui permet de changer le quotidien des gens, qui permet la rencontre entre une équipe, un maire et la population, celle qui projette très concrètement des orientations sociales, culturelles, environnementales à l’échelle d’un territoire. Nous sommes engagés, pour les plus anciens, depuis 20 ans dans ce parcours. Conseiller municipal est mon premier mandat. J’ai été par la suite conseiller général, conseiller territorial, conseiller exécutif, mais devenir maire aujourd’hui est, pour moi, la plus belle et la plus grande des satisfactions. Je dédie cette victoire aux 4100 Porto-Vecchiais qui nous ont fait confiance, à ceux qui, dès les premières heures, nous ont accompagnés dans ce combat. Avec l’équipe et le projet que nous avons organisés, nous ferons de grandes choses pour cette commune.



- Quand avez-vous senti que l’élection basculait, que ce moment tant attendu arrivait ?

- Nous l’avons senti collectivement, de manière assez forte, le soir du 1er tour. Quand nous avons vu que nous étions largement en tête et que Don Mathieu, dans un geste dont j’ai salué la lucidité et la portée, se retirait, nous avons compris, à ce moment-là, qu’un engouement populaire naissait et que rien, à-priori, ne pourrait l’arrêter. Nous étions, tous, inquiets, d’abord au plan sanitaire, ensuite au plan économique et social, enfin au plan électoral, par la montée de la pandémie. Cela aurait pu devenir compliqué, mais il n’en a rien été. Finalement, nous gagnons avec une avance trois fois supérieure à celle du 1er tour.



- Comment l’expliquez-vous ?

- Par trois paramètres. D’abord, la participation haute, entre 72% et 75%. Ensuite, la netteté de l’avance : 260 voix au 1er tour, 730 voix au 2ème tour. Tout le monde pronostiquait une élection serrée, nous gagnons très largement. Enfin, nous sommes sortis en tête dans les dix bureaux de vote de la commune. Cela montre bien qu’il y a une volonté de changement puissante et homogène sur tout le territoire. Donc, toutes les planètes sont alignées pour qu’on transforme durablement et rapidement la vie des gens à Portivechju et dans l’Extrême-Sud.



- Quelle a été votre première pensée quand vous avez appris la victoire ?

- J’étais entouré dans le bureau de vote par ma famille au grand complet. J’ai, d’abord, pensé à eux. Militant depuis l’adolescence, j’ai derrière moi 30 années de vie publique. Rien n’aurait été possible sans le soutien actif et permanent de ma famille. Ensuite, j’ai eu le sentiment d’une lourde responsabilité qui pèse dorénavant sur mes épaules et celles de mon équipe. Mais ce sentiment, je l’avais déjà éprouvé en 2015 et 2017.



- C’est encore une citadelle imprenable depuis 70 ans qui est renversée. Comment vivez-vous cette autre dimension ?

- Ces derniers temps, nous avons eu des débats au sein de la majorité territoriale sur la conduite des choses, la cohésion des composantes… avec des positions parfois tranchées. Nous avons fait la démonstration à Portivechju, mais aussi dans tout l’Extrême-Sud que la pluralité était vitale pour le mouvement national, mais aussi pour ceux qui veulent le changement. Cette victoire n’est pas celle des Nationalistes, elle a été construite et partagée très au-delà, comme d’ailleurs celles d’autres élections. Notre souhait est d’ouvrir le projet et la gouvernance à l’ensemble de ceux qui veulent y contribuer dans le respect de la diversité.