"Je ne sais pas si le Pape peut imaginer cet engouement" : de Bastia à Ajaccio en ferry, 1200 voyageurs en route pour célébrer sa venue

Alors que le bateau de Corsica Ferries fend les flots en direction d'Ajaccio, à bord, l’enthousiasme est palpable. 1200 passagers, Corses pour la plupart, ont embarqué ce samedi soir à Bastia en direction d'Ajaccio, unis par un même objectif : vivre un moment unique, un événement historique. À bord, l’atmosphère est à la fois festive et spirituelle, comme un cheminement collectif vers un événement exceptionnel.



À l’intérieur du ferry, les rires et les discussions remplissent l’air avec ses airs de fête populaire. Les gens se parlent, se retrouvent, échangent des sourires et des histoires, comme si ce voyage était une grande réunion de famille. Les jeunes côtoient les plus âgés, les familles se mêlent aux amis. "On est dans une bulle de bonheur", nous dit Philippe. "C’est comme si le temps s’arrêtait. On oublie tout, sauf l’instant présent." L’atmosphère est à la fois calme et joyeuse, remplie d’une énergie qui unit tous les voyageurs dans un même élan : vivre, avec l’ensemble du peuple corse, la joie de la venue du Saint-Père, même si l’on ne pourra pas assister à la messe en personne.



Un pèlerinage moderne

La traversée devient alors un véritable pèlerinage moderne, un cheminement collectif vers une rencontre spirituelle. "On ne verra peut-être pas le Pape de près, mais ce n’est pas grave", nous confie Dominique. "C’est l’idée de faire partie de cet événement historique qui nous touche. C’est un moment inoubliable, qui va marquer nos vies." Et au-delà de l’événement religieux, c’est la fraternité, la chaleur humaine qui s’exprime à bord. Les gens sont là, ensemble, dans un même but : accueillir le Pape François et lui témoigner leur respect et leur gratitude.



Le Père Marcelo Serpa, responsable de la paroisse de Luri, sur le Cap Corse, se réjouit de cette occasion rare de voir rassemblés tant de croyants. "Ce voyage rassemble des gens de tous horizons", dit-il. "La générosité du peuple corse est incroyable. On sent une solidarité dans l’air, une volonté de faire de cet événement un succès." Il fait également écho à un sentiment partagé par beaucoup à bord : l’importance de l’accueil réservé au Saint-Père, un accueil qui dépasse les simples mots pour se traduire dans l’entraide et les gestes concrets des Corses.



Le groupe Eppo anime la soirée, apportant une touche musicale qui ajoute à la convivialité ambiante. Les airs corses résonnent à travers le ferry, renforçant cette atmosphère de fête populaire. Chacun semble vivre ce moment comme un cadeau, un instant hors du temps. "Je ne sais pas si le Pape peut imaginer cet engouement", nous dit un autre passager, "mais ici, à bord, tout le monde vibre d’une même énergie. C’est quelque chose de spécial."



Le bateau avance, lentement mais sûrement, vers Ajaccio, où le Pape François célébrera la messe au Casone. Et ce trajet, en apparence ordinaire, est devenu un symbole. Il représente bien plus qu’un simple voyage maritime : c’est un chemin vers la joie, vers une communion collective qui, ce soir, lie les Corses et leur Saint-Père dans un même élan d’espoir. Et même si le voyage est encore en cours, il est déjà clair qu’il marquera les esprits, unissant tous ceux qui y participent dans une expérience collective profondément humaine et spirituelle.