Projet de centre aquatique de Porto-Vecchio : un nouveau permis de construire déposé en 2025 ?

Le conseil communautaire a débuté son ordre du jour par une décision modificative sur son budget primitif qui pouvait semer le doute. En avril, avait été inscrit 350 000 euros en investissement pour le lancement des travaux du centre aquatique de Porto-Vecchio. La fin de l’année approche et force est de constater que les travaux n’ont pas commencé. Les élus ont donc acté le report de cette opération que les Porto-Vecchiais attendent depuis plus de vingt ans, et dont on se demande si elle n’a pas été renvoyée aux calendes. Il n’en est rien, rassure Jean-Christophe Angelini, maire de Porto-Vecchio et président de la CCSC : « On la fera. Et on déposera le permis en 2025. »Le projet doit toujours s’implanter au complexe sportif du Prunello, mais plus forcément au même endroit, du fait de discussions qui s’éternisent sur le foncier entre EDF, la municipalité et la communauté de communes. Qu’à cela ne tienne : Jean-Christophe Angelini n’est plus convaincu de la pertinence de cet emplacement initial , à droite du stade quand on arrive au complexe sportif. « Le Prunello est hyper fréquenté et avec le complexe aquatique, la zone deviendrait un nœud d’engorgement », redoute-t-il. L’acquisition récente de nouvelles parcelles au Prunello, via l’Office foncier, offrirait une possibilité d’implantation à l’arrière du complexe sportif, avec une voirie d’accès dédiée. La décision définitive doit intervenir rapidement : « En janvier, on accueillera le directeur de la fédération nationale de natation, en présence d’un certain nombre d’opérateurs de construction d’équipements. On a toujours dans l’idée de construire un bassin de 25 mètres, avec un ou deux bassins ludiques et une pataugeoire, mais on reste à l’écoute d’autres initiatives », développe le président.Les élus de l’Extrême-Sud en conviennent : « Au feeling, je dirai que la priorité, c’est le bassin aquatique », a lancé le maire de Bonifacio Jean-Charles Orsucci, résumant la pensée collective : « C’est le seul outil qui nous manque aujourd’hui. » Car sur l’existant, il s’est dit favorable à une mutualisation des équipements : « A Bonifacio, on n’a pas de piste d’athlétisme, mais si demain deux Bonifaciens sont doués en athlétisme, je préfère qu’on les emmène en taxi à Porto-Vecchio, ça nous coûtera moins cher que de construire une piste à Bonifacio ! » Jean Giuseppi, le vice-président délégué au sport, acquiesce : « Oui, la mobilité c’est fondamental. A Figari (commune dont il est maire, NDLR), beaucoup de gens renoncent à faire du sport car il faut parfois avaler les kilomètres... ».Il se dit convaincu qu’une amélioration sur les conditions de mobilité permettra de gagner de nouveaux licenciés (5 745 à ce jour). Et donc, plutôt que de construire de nouveaux équipements sportifs qui feraient doublon entre les communes, la réflexion porte sur une amélioration du maillage du territoire en matière de transports. Bonne nouvelle, les rotations d’A Berlina, la navette qui relie les communes de l’Extrême-Sud, « vont doubler au 1er janvier », a annoncé Laurence Giraschi. La directrice générale des services reste consciente que ça ne suffira pas : « Le problème, c’est que les structures sportives veulent toutes le même créneau... »