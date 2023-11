Pourquoi les aires de jeux pour enfants se font rares à Porto-Vecchio

Cette aire de jeux était gérée par un privé. "Nous avons à cœur de l'aider à la réimplanter", affirme Jean-Christophe Angelini, mais pour l'heure, aucun nouvel emplacement n'a pu être arrêté. "On doit faire le tour des endroits où on pourrait installer des aires de jeux, car c'est quelque chose qui est demandé par les Porto-Vecchiais", confirme Véronique Filippi, mais l'adjointe au maire en charge du sport reconnaît néanmoins que "le projet est embryonnaire".À Porto-Vecchio, les pouvoirs publics ne se sont jamais véritablement emparés du sujet. Jean-Christophe Angelini s'en explique : "L'idée est d'intervenir là où le privé n'est pas présent, sans considération d'ordre marchand." Venir ainsi concurrencer l'Alta Game, qui propose un espace jeux de 250 m2, et désormais le complexe Galaxy de Lecci, qui ouvrira une structure similaire dans quelques semaines , ne doit donc pas se faire frontalement, "mais de façon naturelle et complémentaire, sur des équipements plus légers, pour mailler le territoire", détaille l'élu porto-vecchiais.À l'image du pump track dont la municipalité de Lecci a achevé la construction il y a quelques mois : c'est une piste en bitume pour les BMX et autres trottinettes, construites au milieu des chênes, et qui ne ressemble à rien d'existant dans la microrégion.À l'image aussi du city-stade qui va être construit à Pifano et à côté duquel sera accolé... une aire de jeux pour enfants, confirme la municipalité porto-vecchiaise. En effet, cette aire de jeux va remplacer celle qui a dû être démolie récemment, car située sur l'emplacement où sera construite la future école du quartier classé politique prioritaire de la ville. "De plus, la commune a négocié une aire de jeux sur la construction voisine, qui sera accessible pour tout le quartier depuis la nouvelle voie d'accès au quartier", informe Véronique Filippi.À Porto-Vecchio, on pense aussi aux secteurs périphériques : "On voudrait voir ce qu'on pourrait faire dans les villages, notamment Muratellu", confie l'adjointe au maire, qui aimerait aussi agrandir l'aire de jeux du Prunellu.La municipalité compte aussi monter un dossier dans le cadre de l'appel à projets Paris 2024, qui permet de financer jusqu'à 80 % du coût total d'un projet. "Les JO, c'est une forme d'effet d'aubaine dont on a envie de profiter", ne s'en cache pas Jean-Christophe Angelini. "Ce sera pour un projet de city stade", complète Véronique Filippi. Des projets, il y en a donc quelques-uns, mais ils gagnent à être affinés.Pour l'heure, souligne Jean-Christophe Angelini, la priorité en matière d'équipement ludique et sportif, c'est le centre aquatique : "On veut déposer le permis pour l'année prochaine". Le projet prévoit la construction d'un bassin de 25 mètres, au Prunellu, le secteur qui a déjà vu pousser ces dernières années un grand nombre d'équipements sportifs à Porto-Vecchio. Mais le Prunellu "n'a plus vocation à être dans une logique d'empilement d'infrastructures, on veut qu'il devienne un véritable quartier de la ville, avec la construction de 150 à 200 logements", ambitionne Jean-Christophe Angelini.