Table ronde sur « La ville de demain » : Les Bastiais invités à façonner l'avenir de Bastia

La Ville de Bastia, dans le cadre de son Budget Participatif, organise en partenariat avec l’Ordre des Architectes une table ronde sur le thème de « La ville de demain ». Prévue pour le vendredi 17 mai 2024 à 18h à l’Auditorium du Musée de Bastia, cette rencontre vise à favoriser le dialogue entre les citoyens et les experts sur des sujets cruciaux tels que la transition écologique, les smart cities, l'amélioration du cadre de vie et l’inclusivité. Les propositions émises seront examinées par les services municipaux et soumises à un vote citoyen ultérieur.