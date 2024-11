Halloween et Toussaint : l’Association Signadora explore les liens avec les traditions corses

Dans sa boutique de Bastia, l'Association Signadora explore et réactualise tout au long de l’année les traditions spirituelles corses, avec un intérêt particulier pour les pratiques magico-religieuses. À l’approche d’Halloween et de la Toussaint, sa présidente Dominique Fumaroli et la bénévole Hélène Susini, chargée de la communication, mettent l’accent sur les liens entre ces célébrations et les croyances corses associées aux défunts et aux saints. « Nous cherchons à rendre ces pratiques spirituelles accessibles, sans nostalgie », explique Hélène Susini, « pour qu'elles puissent retrouver une place dans la vie quotidienne. »



Cette année, la boutique accueille une mise en scène inspirée d’Halloween, en hommage aux racines celtiques de cette fête qui signifie « veille de la Toussaint ». Selon Hélène SUsini, ce temps entre le 31 octobre et le 2 novembre est un moment propice pour une réflexion sur l'impermanence et l’hommage aux ancêtres : « Qu'on parle d'Halloween ou de Toussaint, ces jours sont une opportunité de se reconnecter aux traditions, de reconnaître notre mortalité et de se souvenir des défunts. »



Entre Halloween et les traditions corses

Bien que Halloween soit souvent associé aux costumes et aux friandises, la fête trouve un écho dans les coutumes corses d’autrefois. La nuit de Samain, inspiratrice d'Halloween dans la culture celtique, était perçue comme un moment où le monde des vivants et des morts se rejoignait. « Cette vision est présente aussi en Corse », explique Hélène Susini, rappelant la pratique insulaire consistant à poser de la nourriture pour les âmes des défunts le soir du 1er novembre. « Que ce soit des châtaignes en Corse ou des citrouilles ailleurs, ces symboles partagent la même volonté de mémoire et d’hommage. »





Citrouille et Salviata : symboles partagés de la mémoire

Au milieu de citrouilles et d’amandes, la Salviata — gâteau traditionnel corse à la sauge — trône également dans la boutique de Signadora, rappelant les symboles alimentaires de cette période. « Ce sont des offrandes de mémoire », ajoute Hélène. « La citrouille ou la Salviata représentent un lien symbolique qui traverse les cultures, une façon de partager et d’honorer l’invisible. »



En soulignant ces symboles, l’Association Signadora invite chacun à explorer à sa manière ces temps sacrés et à renouer avec les valeurs spirituelles que véhiculent Halloween et la Toussaint. « Ce partage, même symbolique, nous rappelle nos liens avec ceux qui nous ont précédés et nous invite à nous tourner vers l’immortalité de l’âme », conclut Hélène.