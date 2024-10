La check-list de l’artiste : les indispensables.

Les 12 commandements de la com.

Instagram : algorithme / story / post / réel

1 pierre 2 coups : relier Facebook et Instagram

Programmer pour gagner du temps avec MetaBusiness Suite

App tierce : avantage et inconvénient (Metricool)

A destination des groupes & artistes corses émergents, le Rezo corse lance un nouvel appel à candidatures pour postuler aux Plate-Formes Rézo organisées le 23 novembre à l'Aghja à Ajaccio et le 7 décembre à l'Alb'Oru à Bastia. D'autres dates sont également prévues en février 2025 au CCU de Corte et à la salle Timo Pieri à Prunelli di Fiumorbu.Pour candidater, c'est Le Rezo qui organise aussi le samedi 16 novembre au théâtre Sant’Angelo à Bastia, une formation interactive de 3h aux réseaux sociaux spécialement pensée pour les musiciens qui souhaitent optimiser le temps qu'ils consacrent au développement de leur image et à la communication autour de leur projet musical.Au programme :Une formation proposée par Virgile Robert-LeroudierInscription ici