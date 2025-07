Sorru in Musica : face à la baisse des aides, le public mis à contribution

Depuis 22 ans, Sorru in Musica rythme le mois de juillet dans les vallées corses avec dix jours de musique, de théâtre et de partage, autour d’une même idée : « mettre la magie et la musique au service de l’éducation populaire, de la transmission et du partage ». Avec ses neuf concerts gratuits, ses conférences, ses lectures et ses ateliers, le festival s’est imposé comme un rendez-vous culturel exigeant et accessible.Mais l’édition 2025 marque un point de bascule, alerte l’organisation. « Depuis le Covid, nous luttons pour trouver les financements qui nous permettent de vous offrir ces concerts », expliquent les organisateurs. Malgré les efforts – concerts semi-pros, financement participatif, changements de programme en urgence ou nouvelles recherches de partenaires – les ressources manquent. Une réduction drastique des subventions oblige aujourd’hui à repenser le modèle économique du festival. « Baisser les bras n’est pas dans notre nature », affirment-ils. Il n’était pas question de fermer l’académie étudiante ni d’abandonner les musiciens, techniciens, intervenants et bénévoles. Le choix a donc été fait de rendre les concerts du soir payants, tout en maintenant l’accès libre aux autres moments de la journée (animations, conférences, ateliers).

C’est dans ce contexte que Sorru in Musica a décidé que tous les concerts programmés à 21h30 seront désormais payants, au tarif standard de 15 euros. Deux soirées feront toutefois exception : celle du 23 juillet à Peri, proposée à 30 euros en raison d’un format élargi combinant concert, dégustation et marché d’artisans, ainsi que la soirée de clôture prévue le 29 juillet à Vicu, dont l’entrée sera fixée à 20 euros minimum, avec la possibilité pour le public de faire un don supplémentaire. L’accès aux concerts reste gratuit pour les moins de 16 ans.



Pour accompagner ce changement, l’équipe met en place des formules d’accès : un pass pour huit concerts à tarif préférentiel, ainsi qu’un pass trois concerts, avec des réductions prévues pour les personnes en recherche d’emploi ou en situation de handicap. Les réservations sont ouvertes en ligne, via la plateforme HelloAsso à l’adresse : sorru-in-musica-estate-2025.



Malgré les difficultés, Sorru in Musica affirme rester fidèle à sa mission fondatrice : « L’éducation populaire reste notre fer de lance. » Pour que la musique continue de résonner dans les villages.