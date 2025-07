Peri accueille Sorru in Musica pour une soirée sous les étoiles

Le 23 juillet, le festival itinérant investira le village de Peri pour une soirée mêlant musique, gastronomie et rencontres humaines, en partenariat avec l’Office de tourisme du Pays d’Ajaccio.

Depuis ses débuts, Sorru in Musica cultive l’itinérance et le partage. Cette nouvelle étape « hors les murs » du festival aura lieu à Peri le mardi 23 juillet, avec un programme en trois temps pensé pour faire vivre la culture au plus près des habitants.



La soirée débutera à 18h30 à l’église San Lorenzu, avec un concert des étudiants de l’Académie Sorru in Musica. À 19h30, sur la Piazza Longa, producteurs et artisans locaux accueilleront le public autour d’un banquet-dégustation. Enfin, à 21h30, la place du village résonnera aux sons du concert « Zorba, le Grec et ses amis jazzmen », un voyage musical de la Méditerranée à Manhattan.



L’accès au banquet et au concert est proposé au tarif de 30 euros (10 € pour les enfants de 4 à 12 ans). Billetterie en ligne sur www.ajaccio-tourisme.com et à l’Office de tourisme du Pays d’Ajaccio.