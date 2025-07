Golf - Claude-Bernard Emmanuelli en lice aux championnats de France

Depuis ce lundi et jusqu'au 26 juillet se dispute sur le Golf du Gouverneur à Monthieux au Nord de Lyon, le championnat de France des Jeunes, une compétition de très haut niveau à laquelle prend part le benjamin bastiais Claude-Bernard Emmanuelli entraîné par Badr Satori Le licencié de Murtoli, qui sort de trois jours de préparation sur le parcours bonifacien de Sperone, classé 46e sur 138 dans sa catégorie d'âge a terminé à trois reprises dans le Top 5 sur sept Grands Prix disputés en 2025. Grâce à ses performances il a pu bénéficier de la seule Wild Card attribuée à la Ligue Corse pour prendre part à ces championnats de France.Les épreuves se disputent sur cinq jours avec une première journée de qualification suivie par les phases éliminatoires en match Play décisives pour atteindre le Top huit puis le dernier carré.L'objectif pour la Ligue Corse, présidée par Didier Lorenzini, est d'obtenir pour la saison à venir au moins une Wild Card par catégorie d'âge et d'organiser un accès aux tournois de qualifications pour les jeunes golfeurs corses les plus performants et ce de manière à multiplier les chances d'être représentée au plus haut niveau.