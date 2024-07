Claude-Bernard Emmanuelli, jeune prodige du golf prêt à briller sur la scène européenne

À seulement 12 ans, Claude-Bernard Emmanuelli s'affirme déjà comme un golfeur de talent. Originaire de Corse et passionné par cette discipline depuis près de dix ans, il s'apprête à poursuivre sa prometteuse carrière en 2024. Après une performance remarquable au Championnat du Monde de Golf Junior à Málaga (Espagne) en février dernier, où il s'est classé parmi les 20 meilleurs dans la catégorie des 12-13 ans sur 35 participants, et après avoir remporté trois médailles d'or et une d'argent lors du US KIDS Lyon Genève Local Tour, le jeune prodige se lance un nouveau défi : l'Open Européen British Junior Golf Tour. Ce prestigieux tournoi se déroulera au Touquet Paris Plage du 28 au 31 juillet, réunissant les 200 meilleurs jeunes golfeurs de 8 à 16 ans à l'échelle mondiale. « Ma passion grandit chaque année, et je suis impatient de participer à cette compétition », confie Claude-Bernard, licencié au Murtoli Golf Links.





Pour l'instant, la priorité est à l'entraînement quotidien. Celui-ci est minutieusement encadré par Badr Satori, son coach depuis ses débuts à l'âge de 2 ans et demi. « Avec un joueur de ce niveau, l'accent n'est plus mis sur une pratique intensive de la technique, mais sur des ajustements fins », explique le coach. Les séances de travail se concentrent sur le perfectionnement des points forts du jeune golfeur, notamment son grand jeu (coups longs). Deux fois par mois, ils se focalisent sur des exercices de coordination, complétés par des programmes de stretching et de course à pied pour améliorer l'endurance et prévenir les blessures. Le tournoi s'annonce particulièrement exigeant avec ses 54 trous répartis sur trois jours. Malgré la difficulté du parcours, caractérisé par des roughs élevés, de longs par-5 et des par-4 exigeants en précision, Claude-Bernard reste serein. « Je connais bien le parcours et même s'il est complexe, il reste accessible. Je vise une place dans le top 10 », déclare-t-il avec une confiance tranquille. Son entraîneur considère ce tournoi comme une étape cruciale pour l'avenir de Claude-Bernard. « Un bon classement lui ouvrirait les portes de deux grands tournois : le British Open Junior et les Championnats d'Europe », précise-t-il. De plus, un classement élevé lui permettrait de cumuler des points précieux au classement mondial.





Ce tournoi représente un objectif à moyen terme dans le parcours du jeune golfeur. L'ambition ultime est de se qualifier pour les Championnats de France. « Nous avons les capacités d’y parvenir », affirme Badr Satori, qui aspire à mener Claude-Bernard jusqu'à l'équipe de France. « Des performances régulières pourraient lui permettre d'intégrer un pôle espoir géré par la Fédération française de golf. Cependant, une carrière internationale ne pourra se développer qu'en dehors de la Corse », conclut le coach, conscient des défis à relever pour réaliser ce rêve.