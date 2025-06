Un requin peau bleue dans le filet d'un pêcheur de Centuri

Espèce pélagique, ce requin évolue normalement à environ 350 mètres de profondeur et peut atteindre jusqu’à 4 mètres de long. Très effilé, il est aussi extrêmement rapide, capable de filer jusqu’à 50 km/h. Sa présence si proche du rivage est exceptionnelle, et ne concerne généralement que des individus jeunes, comme celui capturé ici.Reconnaissable à ses longues nageoires pectorales et à son corps élancé, le requin peau bleue est un poisson cartilagineux, sans arêtes ni écailles. Il reste peu fréquent en Méditerranée, et pourtant l’UICN l’a classé comme en danger critique d’extinction dans cette zone, bien qu’il ne soit pas encore considéré comme menacé à l’échelle mondiale.Important à rappeler : ce requin est réputé inoffensif pour les baigneurs, et aucun accident n’a jamais été recensé. "Il convient toutefois d’être prudent, notamment de nuit, et en cas de blessure ou de provocation, par exemple par un plongeur" prévient Protection Marine Capicorsu.Le PMCC rappelle, également, qu’il existe de nombreuses espèces de requins dans les eaux corses notamment des roussettes, requins pèlerins, anges de mer, requins bleus ou encore mako et que ce dernier, très ressemblant au peau bleue, est considéré comme potentiellement dangereux surtout si on ne respecte pas leur territoire et si l'on a comportements intrusifs lors de plongées ou de pêche.