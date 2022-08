Près de 50 espèces de requins dans les eaux corses : faut-il en avoir peur ?

Pourtant, les eaux corses sont appréciées par les multiples espèces de squales qui peuplent la Méditerranée. “Il y en a une cinquantaine dont 41 sont placées sur les listes rouges de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature)”, explique Matthieu Lapinski. Avec ses équipes sur place, le biologiste marin et président de l’association Ailerons suit de près l'évolution des requins autour de l’île : “La zone est incroyablement préservée grâce à une culture de la mer et de la pêche respectueuse du vivant. À l’échelle de la Méditerranée, c’est un des rares endroits où on peut voir pas mal d’espèces différentes”.





Roussette, requin bleu, requin mako, requin pèlerin, ange de mer et même, beaucoup plus rare, le grand requin blanc. Oui, celui du film “Les dents de la mer” de Steven Spielberg qui a participé à forger une réputation d’impitoyable prédateur des mers assoiffé de sang humain à tous les squales dans les années 1970. La réalité est pourtant tout autre. “Le requin pèlerin, qui est le plus grand poisson de Méditerranée et le deuxième plus imposant du monde après le requin baleine, et il ne mange que du plancton ! Les autres espèces présentes autour de la Corse se nourrissent essentiellement de coquillages, de crabes et de petits poissons”, détaille Matthieu Lapinski.