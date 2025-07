Le guitariste Quitó De Sousa Antunes, soliste international, sera en concert à Ajaccio le vendredi 25 juillet à 18h30, en l’église Saint-Érasme. À l’affiche : un récital de guitare classique aux résonances multiples, inspiré des traditions musicales du Portugal, du Cap-Vert, du Brésil, d’Argentine, de Cuba ou encore d’Irlande.



Présenté comme un « voyage musical à travers des cartes postales sonores », le concert mêlera pièces érudites et images projetées en arrière-plan, en écho à chaque œuvre jouée. Le public est invité à découvrir un univers sensible et exigeant, entre fado, morna et chôro brésilien.



Tarif : 15 € / gratuit pour les moins de 12 ans

Réservations : 06 98 26 01 53