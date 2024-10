À Arghjusta è Muricciu, la MSA et CAPI viennent apporter leur soutien à « L’ortu di u cumunu »

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle par l’activité agricole. C’est l’objectif du projet d’insertion par le maraîchage « L’ortu di u cumunu : sumenti pà l’avvena » porté par l’association Valinco Loisirs Développement à Arghjusta è Muricciu depuis 7 ans. Ce jeudi, par le biais d’un protocole d’accompagnement et de financement, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et Corse Active pour l’Initiative (CAPI) sont venus apporter leur soutien à cette initiative.



« Notre association est née dans les années 1980, mais était au départ plutôt tournée vers les activités sportives. Dans les années 2000, nous avons créé un premier chantier d’insertion en espaces verts et petite maçonnerie », a rappelé à cette occasion Dominique Filoni, le président bénévole de l’association Valinco Loisirs Développement. Au fil des ans, la structure s’est étoffée et dispose aujourd’hui de trois chantiers d’insertion : deux qui agissent dans le secteur des espaces verts, et « L’ortu di u cumunu » qui s’intéresse pour sa part au maraîchage. Pour ce faire, 3000 m2 de terrain ont été mis à disposition par la commune d’Arghjusta è Muricciu afin de pouvoir cultiver une production maraîchère locale. « La mairie est à l’initiative de ce projet. C’est elle qui a emmené le foncier », a souligné le président de l’association qui emploie pour sa part en permanence sur ce terrain cinq salariés en difficulté pour la réalisation de leur projet d’insertion professionnelle tous issus de la ruralité, par le biais de contrats qui peuvent varier de 7 à 21 mois. « Nous les accompagnons vers leurs projets d’installation agricole, de création chambres d’hôtes, ou autres », détaille Dominique Filoni en glissant que ce jardin permet aussi d’être un lieu de rencontre favorisant le lien social.



Ce projet ambitieux dans la lutte contre l’exclusion sociale et professionnelle en Corse a su se distinguer au niveau national parmi les quelques 96 associations candidates au programme de soutien « inclusion et ruralité » de la MSA qui vise à accompagner le développement de structures de l’insertion par l’activité économique qui contribuent à la résilience alimentaire des territoires ruraux. Cette année, le jury national a retenu 35 projets lauréats, et a proposé 15 d’entre eux, dont Valinco Loisirs Développement, comme attributaires d’une dotation complémentaire « Bonus innovation » à ceux contribuant particulièrement à l’emploi agricole.



« La MSA a dans ses missions l’accompagnement social de ses ressortissants dans les territoires ruraux. On estime aussi que nous avons vocation à accompagner les personnes dans le cadre de leur projet professionnel », indique Yannick Léger, responsable de la politique sanitaire et sociale à la MSA de Corse. « Ce qui est très instructif c’est le témoignage des bénéficiaires de ce chantier d’insertion maraîchage avec de vrais projets d’installation agricole par la suite. Tout l’enjeu pour nous est de pouvoir les accompagner, à la fois dans leur parcours professionnel et dans leur parcours d’insertion sociale. Et puis la MSA a aussi une mission méconnue qui lui est confiée par le Code rural : le développement des territoires ruraux. Je crois que sur ce type de projet, la MSA coche toutes les cases de ses prérogatives et de ses missions », ajoute-t-il.



Grâce à ce programme de soutien, l’association bénéficiera pendant trois ans d’un accompagnement modélisé afin qu’elle puisse à la fois pérenniser son modèle économique et garantir les parcours d’emploi consolidés, coordonnés et qualitatifs sur le territoire. Elle se verra également attribuer une dotation de 39 000 euros sur 3 ans, ainsi qu’une bonification de 10 000 euros la première année pour réaliser les investissements nécessaires à la réalisation de son projet de développement.