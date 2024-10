L’association Altaleghje, connue pour son festival Lire le monde, innove en lançant un projet culturel ambitieux en partenariat avec la commune de Serra di Scopamena. Intitulé « Scopra u vivu », ce projet se concentre sur la relation entre l’humain et le vivant, en réponse à l’urgence du changement climatique. Tout au long de l’année, l’association organise des conférences et ateliers réunissant citoyens, chercheurs en sciences humaines, spécialistes de la transition écologique et artistes, afin de développer une pensée par les arts.



Après le succès d'une première rencontre en avril, une seconde journée se déroulera les samedi 9 et dimanche 10 novembre 2024 à Serra di Scopamena.



Programme du Samedi 9 novembre



La journée débutera par une randonnée « Jardins et vergers » à 9h30, d’une durée de trois heures, accompagnée de lectures d’extraits de Walden ou la vie dans les bois d’Henry David Thoreau, présentées par Céline Vincent. Le départ sera donné place du monument, suivi d’un pique-nique tiré du sac à 12h00.



L’après-midi se poursuivra au Moulin de Serra di Scopamena avec une conférence de Geneviève Michon, ethnobotaniste, intitulée « Penser le Vivant, une nouvelle éthique pour la Terre ? » à 15h00. Cette intervention portera sur la nécessité de repenser notre rapport aux milieux vivants et d’explorer de nouvelles pistes de réflexion proposées par des penseurs contemporains.



À 17h00, une pause thé et café sera organisée, suivie de la projection du film "Rio Rojo Red River V" de Guillermo Quintero à 17h30. Ce documentaire explore la vie paisible de ses habitants au nord de l’Amazonie colombienne, tout en mettant en lumière les menaces qui pèsent sur cet écosystème en raison de l'afflux de nouveaux visiteurs.



Programme du Dimanche 10 novembre



Le dimanche, un atelier de dessin intitulé "Dessine-nous un arbre" sera proposé de 10h00 à 12h00. Cet atelier est ouvert à tous, jeunes et adultes, avec matériel fourni. L’inscription est obligatoire et peut se faire par e-mail à l'adresse suivante : s.melchiori@editions-melchiori.com.



L’entrée est libre pour ces deux journées riches en découvertes et en échanges. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site altaleghje.com.



Contact :

Association Altaleghje

260 Strada di Porca Zonza – 20112 Ste Lucie de Tallano

Tél : 06 10 93 15 11

Email : musafestivals@gmail.com