Chanson : le retour de Augustin Planet

Après deux ans loin des scènes le chanteur Augustin Planet nous revient en pleine forme, avec sa voix puissante et de nouvelles chansons où la nature, l’amour, la Corse, l’humour et la macagna sont à l’honneur. « Bourreaux d’enfants », « Egoïste », Casba », « Un amore no puo », « Scambia à storia », « Lascia andare »… Des chansons en corse et en français pour tous les gouts, tous les genres, tous les styles. On retrouvera un généraliste amateur de twist, un tango sexuel, un reggae alcoolisé, de l’amour en version longue sur fond de tequila, un clin d’œil à Johnny, un hommage à Demis Roussos, un hymne à son île…Un bon moment à passer ce dimanche 27 octobre au Bati’Rose (entrée libre) sur le quai des Martyrs de Bastia à partir de 15h30.