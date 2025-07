Du 22 au 24 juillet, la commune d’Arghjusta è u Muricciu organisera trois journées d’expérimentation autour de son futur tiers-lieu. Un projet participatif qui s’inscrit dans la continuité d’une démarche engagée depuis 2024.





Après une première enquête conduite en 2024 et un atelier participatif organisé le 4 juillet dernier, la municipalité d’Arghjusta è u Muricciu passe à l’étape suivante. Du 22 au 24 juillet, la place du village accueillera les journées test de son futur tiers-lieu communal.



L’objectif est clair : « expérimenter les usages possibles de cet espace et construire, ensemble, un lieu vivant et utile à tous au cœur du village ». Pendant trois jours, habitants et visiteurs seront invités à découvrir un programme d’animations, de débats, d’échanges, mais aussi à tester un espace multi-services en conditions réelles.



Porté par la commune avec le soutien de partenaires locaux, ce projet s’inscrit dans une volonté de redynamisation et de réappropriation des espaces de vie ruraux. Les retours collectés durant ces journées contribueront à façonner l’aménagement et les fonctions futures du tiers-lieu.