

Le maquis de Venaco s’apprête à accueillir un nouvel épisode artistique. Les 5 et 6 septembre, l’association Casell’arte organise la quatrième édition du festival Arte in Machja, un rendez-vous qui mêle cinéma, arts plastiques et musique au cœur de la nature.



Né en 2022, cet événement prolonge l’été culturel en proposant projections en plein air, ciné-concerts, rencontres, siestes musicales, visites guidées et ateliers. Cette année, le programme s’ouvrira le vendredi 5 septembre avec un atelier de calligraphie magique pour adultes (14 h-16 h), suivi d’un échange sur l’art et la spiritualité entre l’artiste Antoine Giacomoni et le philosophe Christophe di Caro (16 h 30-18 h). La soirée débutera par un cocktail à 20 h 30, avant les projections du documentaire Rempart (Maxime Buchignani et Sampiero Raffalli, 2025) et de la fiction Souvenir d’une après-midi d’été (Benoit Bouthors, 2021).



Le samedi 6 septembre, les enfants de 8 à 12 ans pourront participer à un atelier de film d’animation (13 h-16 h), avant une sieste musicale au violoncelle avec Paul-Antoine de Rocca Serra (17 h). La soirée se poursuivra avec une lecture musicale de Les grands cerfs de Claudie Hunzinger (19 h), puis un ciné-concert autour de films muets interprété par le pianiste Jean-Philippe Isoletta, en partenariat avec la Cinémathèque de Corse (21 h).



Tout au long du festival, le public pourra découvrir les restitutions de résidences artistiques d’Antoine Giacomoni (The Dream Room) et Elise Pinelli (exposition photographique), avec une visite guidée du parcours d’arts visuels chaque jour à 18 h.



Casell’arte, à l’origine de l’événement, accompagne chaque année une trentaine de créateurs et organise des activités artistiques ouvertes à tous. Pour certaines animations, l’inscription est obligatoire.





