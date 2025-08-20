CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Porto-Vecchio : un incendie détruit une épicerie dans la nuit 20/08/2025 Bastia : Interpellations et saisies de stupéfiants 20/08/2025 Solaro : collision entre une voiture et deux… vaches sur la RT 10 20/08/2025 Calvi : retrouvé sain et sauf après être parti nager, de nuit, en état d'ébriété 20/08/2025

Porto-Vecchio : un incendie détruit une épicerie dans la nuit


C.-V. M le Mercredi 20 Août 2025 à 08:02

Un incendie s’est déclaré dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 août, peu avant 2 heures du matin, rue du Maréchal Juin à Porto-Vecchio. Le feu a pris dans une épicerie située au rez-de-chaussée d’un immeuble à usage mixte, comprenant un commerce en bas et des habitations à l’étage.



Porto-Vecchio : un incendie détruit une épicerie dans la nuit
L’épicerie, d’une superficie d’environ 70 m², a été entièrement détruite. Les sapeurs-pompiers, arrivés rapidement sur les lieux, ont procédé à l’évacuation de trois personnes présentes dans le bâtiment.
Aucun blessé n’est à déplorer et l’étage supérieur n’a pas été touché par les flammes.
Aucun relogement n’a été nécessaire.
Les pompiers sont restés sur place plusieurs heures afin de sécuriser les lieux et éviter tout risque de reprise.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos