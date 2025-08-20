Porto-Vecchio : un incendie détruit une épicerie dans la nuit

C.-V. M le Mercredi 20 Août 2025 à 08:02

Un incendie s’est déclaré dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 août, peu avant 2 heures du matin, rue du Maréchal Juin à Porto-Vecchio. Le feu a pris dans une épicerie située au rez-de-chaussée d’un immeuble à usage mixte, comprenant un commerce en bas et des habitations à l’étage.