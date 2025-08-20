Porto-Vecchio : un incendie détruit une épicerie dans la nuit

L’épicerie, d’une superficie d’environ 70 m², a été entièrement détruite. Les sapeurs-pompiers, arrivés rapidement sur les lieux, ont procédé à l’évacuation de trois personnes présentes dans le bâtiment.
Aucun blessé n’est à déplorer et l’étage supérieur n’a pas été touché par les flammes.
Aucun relogement n’a été nécessaire.
Les pompiers sont restés sur place plusieurs heures afin de sécuriser les lieux et éviter tout risque de reprise.
