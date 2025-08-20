Sécheresse : restrictions d’eau renforcées dans le Sud-Est de la Corse-du-Sud

Les barrages affichent des taux de remplissage en forte baisse en un mois : 41 % à l’Ospedale (contre 77 % au 14 juillet), 44 % à Figari (58 % le mois dernier) et 58 % à l’Ortolo (71 %). Le taux global de 43 % se situe en dessous du niveau de 2003, année de référence sèche (53 %).

À Figari, la qualité de l’eau est également menacée, ce qui a conduit à déclencher un suivi spécifique, incluant des contrôles physico-chimiques et sur les cyanobactéries.



Dans le même temps, la consommation reste soutenue. Entre le 4 et le 11 août, la production d’eau a dépassé 50 000 m³ par jour, dont 60 % destinés à l’eau potable. Les besoins en eau potable sont supérieurs de 15 % à la moyenne de la période 2003-2024. Selon les projections, les stocks pourraient atteindre un seuil critique dès la fin septembre.



Des restrictions élargies

Face à cette évolution, le préfet du département a décidé de renforcer les mesures de gestion prévues par l’arrêté d’alerte sécheresse du 17 juillet 2025. Le sud-est de la Corse est désormais placé en alerte renforcée sécheresse.





Les nouvelles mesures comprennent une extension des horaires d’interdiction d’arrosage des potagers, terrains de sport, hippodromes et cultures par aspersion, désormais proscrits de 9 à 20 heures ; l’interdiction d’arrosage des espaces arborés, pelouses, massifs fleuris et espaces verts (sauf pour les arbres et arbustes plantés depuis moins de deux ans, autorisés entre 20 heures et 9 heures) ; l’interdiction du remplissage et de la vidange des piscines collectives, hormis les remises à niveau et maintien des interdictions déjà en vigueur : lavage des véhicules hors stations équipées de recyclage, lavage des bateaux et engins nautiques à l’eau douce, nettoyage de surfaces imperméabilisées hors cadre professionnel, alimentation des fontaines en circuit ouvert, remplissage et vidange des plans d’eau.





Seule l’irrigation au goutte-à-goutte des cultures demeure autorisée.