C.-V. M le Mercredi 20 Août 2025 à 07:37

La lutte contre le narcotrafic s’est poursuivie la semaine dernière en Haute-Corse. La Brigade anticriminalité (BAC) de la Police nationale a mené plusieurs opérations ciblées dans différents secteurs de la circonscription.



Bastia : Interpellations et saisies de stupéfiants
Au total, neuf personnes ont été interpellées. Les investigations et perquisitions réalisées dans ce cadre ont permis de mettre la main sur 87 bonbonnes de cocaïne, une plaquette de résine de cannabis prête à être découpée, ainsi que 32 sachets d’herbe et de résine de cannabis.
Les policiers ont également saisi plus de 10 000 euros en liquide, considérés comme provenant de l’activité de revente.
Ces actions s’inscrivent dans la stratégie nationale "AntiStups", qui vise à lutter contre le trafic de drogue à l’échelle locale comme nationale, en combinant contrôles, interpellations et assèchement des réseaux financiers.
Selon la Police nationale, l’objectif est de maintenir une pression constante sur les trafiquants et de limiter l’implantation durable de ces réseaux en Haute-Corse.




