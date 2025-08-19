La commune de Santa Lucia di Portivechju lance un appel aux bénévoles à l’approche d’un week-end sportif programmé les 23 et 24 août. Samedi, le complexe sportif accueillera l’inauguration des nouveaux terrains de padel et de basket 3x3, suivie de tournois dans différentes catégories à partir de 17h30. Un foodtruck sera présent sur place.



Le lendemain, la plage de la Ruscana à Pinareddu sera le théâtre d’une course de natation dans le golfe, avec départ prévu à 8h30 depuis Caramontinu. Les inscriptions se feront dès 7h30 sur place. La remise des prix et un moment convivial viendront clôturer ce week-end sportif.

