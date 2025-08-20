Bastia : un bagage abandonné mobilise les forces de l’ordre près de la préfecture

Léana Serve le Mercredi 20 Août 2025 à 14:02

Un bagage laissé sans surveillance a été signalé ce mercredi matin aux abords du Chemin de l’Annonciade, à Bastia. Un périmètre de sécurité a été déployé par la police nationale, appuyée par une équipe cynophile et des démineurs. L’opération s’est terminée sans incident.