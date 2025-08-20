CorseNetInfos
Bastia : un bagage abandonné mobilise les forces de l’ordre près de la préfecture


Léana Serve le Mercredi 20 Août 2025 à 14:02

Un bagage laissé sans surveillance a été signalé ce mercredi matin aux abords du Chemin de l’Annonciade, à Bastia. Un périmètre de sécurité a été déployé par la police nationale, appuyée par une équipe cynophile et des démineurs. L’opération s’est terminée sans incident.



Photo d'illustration
Photo d'illustration

Un bagage abandonné a été signalé ce mercredi 20 août aux alentours de 9h45 aux abords du Chemin de l’Annonciade à Bastia, à proximité de la préfecture de Haute-Corse, a annoncé la direction interdépartementale de la police nationale. Par mesure de sécurité, un périmètre de sécurité a immédiatement été mis en place, le temps de l’intervention des services spécialisés de la police nationale.
 

Une équipe cynophile ainsi qu’un service de déminage ont été mobilisés sur place pour procéder aux vérifications. Après inspection, il s’est avéré qu’il ne s’agissait que d’un bagage laissé sans surveillance. Aucun danger n’a été identifié, et l’opération s’est terminée sans incident dans la matinée.





