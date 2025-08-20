Bastia : un bagage abandonné mobilise les forces de l’ordre près de la préfecture

Un bagage abandonné a été signalé ce mercredi 20 août aux alentours de 9h45 aux abords du Chemin de l’Annonciade à Bastia, à proximité de la préfecture de Haute-Corse, a annoncé la direction interdépartementale de la police nationale. Par mesure de sécurité, un périmètre de sécurité a immédiatement été mis en place, le temps de l’intervention des services spécialisés de la police nationale.
Une équipe cynophile ainsi qu’un service de déminage ont été mobilisés sur place pour procéder aux vérifications. Après inspection, il s’est avéré qu’il ne s’agissait que d’un bagage laissé sans surveillance. Aucun danger n’a été identifié, et l’opération s’est terminée sans incident dans la matinée.