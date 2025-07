Porto-Vecchio : et si le centre aquatique se construisait au stade Claude-Papi ?

La piscine ? Tout le monde en parle à Porto-Vecchio depuis plus de vingt ans, mais à ce jour rien n’est acté, en dépit d’un permis de construire déposé en 2018. Le projet a traversé toutes les ambitions : un bassin de 25 mètres, puis deux de 50 et 25 mètres, et puis non finalement, on revient à un seul bassin de 25 mètres . La réalité, c’est qu’aujourd’hui, le complexe aquatique n’est pas construit. Dans le flou ambiant, demeurait malgré tout une constante : sa localisation au Prunello.Cette constante a vécu, puisque ce mardi 15 juillet, Jean-Christophe Angelini a révélé l’existence « d’une nouvelle piste » de réflexion, qui serait de construire le futur centre aquatique dans l’emprise du stade Claude-Papi. L’argument serait financier, a expliqué le maire durant le conseil municipal : « On a évalué les coûts et en gros, le déficit structurel d’exploitation du centre aquatique, c’est à peu près 10 % hors taxe du montant de l’investissement. Donc si vous mettez 10 millions, vous êtes en déficit d’un million par an, que ni les recettes extrasportives telles que le merchandising, ni les recettes générées par les bassin eux-mêmes, ne peuvent compenser. » L’idée est donc de réduire autant que possible le déficit structurel de fonctionnement du futur équipement. Et ça pourrait passer par une cure d’amaincissement de la colonne « transport » (notamment scolaire) : « Dans ce million de déficit, le coût de transport c’est au moins 10 %, donc environ 100 000 euros », a développé Jean-Christophe Angelini, qui se base sur les assistances à maîtrises d’ouvrage (AMO) en cours de réalisation. Or, il est inenvisageable de se rendre au Prunello autrement qu’en bus pour les scolaires. Ce serait donc « pour écraser tout ou partie des frais de transport » qu’est née la perspective de relocaliser le projet à Claude-Papi, c’est-à-dire là où les collégiens de Léon-Boujot et les lycéens de Jean-Paul-de-Rocca-Serra pourraient aller à la piscine à pied.Jean-Christophe Angelini le sait très bien, le quartier des Quatre-Chemins (ou Poretta) est le vrai centre névralgique de Porto-Vecchio : « C’est un endroit qui bouge énormément, et qui est aujourd’hui beaucoup plus fréquenté que ne l’est le coeur de ville historique. » Et dans l’enceinte de Claude-Papi, il y a un vieux city-stade en béton, qui fait aussi office d’aire d’atterrissage pour l’hélicoptère desservant la clinique de l’Ospedale, qui est juste derrière. « De tout façon, où qu’on implante la piscine, la drop zone ne peut plus rester à cet endroit », a écarté l’élu, conscient que les allées et venues d’un hélicoptère sont difficilement compatibles, du point de vue de la sécurité, avec une enceinte sportive. Si le travail qu’il mène conjointement avec les services de l’État pour trouver une nouvelle drop zone aboutit, cela libérerait « un petit hectare », qui pourrait donc être dévolu à la construction du centre aquatique.Mais deux obstacles demeureraient : le stationnement, qui est lacunaire aux abords du stade Claude-Papi et les flux routiers déjà bien engorgés dans ce secteur. « Si les sujets du parking ou de la voirie sont trop délicats à gérer, il restera le Prunello », rassure Jean-Christophe Angelini. Auprès de Corse Net Infos, il ajoute : « Il n’y a aucun obstacle à construire la piscine au Prunello, si ce n’est une volonté qui nous anime de neutraliser un maximum de coûts. » Avec en creux, l’inquiétude que la piscine fasse un flop : « Porto-Vecchio n’a pas de club de natation, et pour cause. Ni de culture historique dans ce domaine. Dans pareil contexte, avec l’inflation et la hausse des coûts de construction, on veut limiter au maximum les risques liés à la construction d’un centre aquatique. »Mais si le maire ne veut pas en dire plus, c’est d’abord parce que c’est la communauté de communes Sud-Corse - dont il est aussi le président - qui a la compétence des équipements sportifs dans l’Extrême-Sud. « Les élus auront la décision, on ouvrira la débat en conseil communautaire », assure-t-il. Ce débat devrait avoir lieu le 29 juillet, « pour une décision définitive au plus tard fin septembre », promet l’élu, qui n’oublie pas son engagement de déposer le permis de construire du centre aquatique avant la fin de l’année 2025 : « Je vais tout faire pour. »Et si d’aventure, la piscine n’atterrissait pas « au Papi », le stade historique des Porto-Vecchiais pourrait quand même est amené à évoluer. C’est du moins le vœu formulé par le conseiller d’opposition Jean-Michel Sauli : « Au vu de la fréquentation et du nombre d’associations qui se créent, notre ville mérite une nouvelle infrastructure sportive en lieu et place du stade Claude-Papi. » L’adjointe aux sports, Véronique Filippi, est d’accord : « Il faut un terrain de foot supplémentaire et une salle d’entraînement. » Autant de pistes de travail qui ont été évoquées dans le cadre du schéma directeur des équipements sportifs du territoire