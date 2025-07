Sortie de route au col de San Stefano : le conducteur, qui avait pris la fuite, retrouvé blessé

D'importants moyens de secours ont été mobilisés : le VSAV de Saint-Florent, le VSRM de Lucciana, un VLTT du centre de commandement Nebbiu, ainsi que la gendarmerie. Mais à leur arrivée sur place, le conducteur avait déjà regagné la route par ses propres moyens... avant de prendre la fuite à pied.

Malgré les recherches menées par les pompiers jusqu’à 4 heures du matin, la victime, un homme de 21 ans, n’a pas été retrouvée dans un premier temps.

Elle a finalement été localisée un peu plus tard, prise en charge par les secours et transportée au centre hospitalier de Bastia.

Selon les services de se secours, souffrant de blessures légères, son état nécessite une surveillance médical.

Plus d'infos à venir