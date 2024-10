La ville de Bastia accueillera René Frégni, écrivain d’origine corse et figure emblématique de la littérature contemporaine, pour deux événements exceptionnels. Un café littéraire se tiendra le mardi 5 novembre à 18h30 au siège de l'association, situé au 7 Place Vattelapesca. Ce sera l'occasion de plonger dans l'univers riche et touchant de l’auteur, connu pour ses romans d’inspiration autobiographique, qui capturent la beauté et la cruauté de la Provence.



De plus, un atelier d'écriture est prévu le samedi 9 novembre à 15h. Fort de plus de trente ans d’expérience, René Frégni animera cet atelier, partageant son savoir-faire avec un public varié. Ses œuvres, publiées par la prestigieuse maison d’édition Gallimard, ont reçu de nombreux prix littéraires. Son dernier roman, « Minuit dans la ville des songes », retrace les souvenirs d'enfance dans les rues de Marseille et a rencontré un immense succès.



Pour toute information, contactez le 06 10 93 15 11 ou écrivez à musafestivals@gmail.com.