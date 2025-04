Attentats, incendies, tirs : La CCI de Corse condamne les violences qui "menacent l’avenir de notre société"

La Chambre de commerce et d’industrie de Corse (CCI) a pris la parole ce mardi 29 avril, par voie de communiqué, pour alerter une nouvelle fois sur « la gravité de la situation » sécuritaire que traverse l’île. « Loin de s’estomper ou de s’éloigner, cette vague criminelle ne cesse de prendre de l’ampleur », écrit l’institution, rappelant qu’elle avait déjà lancé un appel à la mobilisation collective le 14 janvier dernier.



Dans son message, la CCI exprime son soutien aux victimes des récents faits de violence qui ont marqué la Corse en l’espace de quelques jours : incendies, dégradations, tentatives d’assassinat, tirs sur véhicules. « Aucune économie, aucune société humaine ne se construira à partir de cendres ou de malheurs », souligne l’institution consulaire, en insistant sur les conséquences directes pour les entreprises insulaires, leurs salariés, leurs partenaires et, au-delà, l’ensemble du tissu social corse.



Ces déclarations font suite à une série d’actes violents recensés ces derniers jours. Dans la nuit du 28 au 29 avril, deux bateaux ont été détruits dans un incendie et d'autres endommagés sur le port de Saint-Florent. Quelques heures plus tard, une pizzeria était partiellement ravagée par les flammes à Calvi. À Rogliano, la voiture d’une adjointe au maire a été visée par des tirs. À Prunelli-di-Fiumorbu et Tralonca, deux hommes ont également été la cible de coups de feu, dans ce qui fait l’objet d’enquêtes pour tentatives de meurtre.



Dans ce contexte, la Chambre de commerce appelle à « une prise de conscience » et à « une expression vigoureuse et déterminée de rejet de cette violence ». Elle conclut en rappelant que ce climat d’insécurité menace non seulement l’économie locale, mais aussi l’avenir des jeunes générations.