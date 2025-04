Social : La CGT fidèle à la tradiition du 1er mai

À l’occasion de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, ce mercredi 1er mai, l’union départementale CGT de Haute-Corse appelle à une mobilisation dans les rues de Bastia. Dans le sillage de l’appel intersyndical national, la centrale syndicale invite ses adhérents, sympathisants et, plus largement, l’ensemble des citoyens à faire entendre leur voix.



« Il s’agit de défendre les droits conquis, d’exiger de nouveaux progrès sociaux et de s’opposer aux politiques d’austérité et de régression sociale », déclare Charles Casabianca, secrétaire départemental de la CGT. Le syndicat entend dénoncer la hausse du coût de la vie, les atteintes aux services publics, la réforme des retraites jugée injuste, et l’absence de réponse gouvernementale face aux urgences sociales et écologiques. « Nous disons : ça suffit ! », martèle le responsable syndical.



La CGT réclame notamment une augmentation générale des salaires et des pensions, un meilleur partage des richesses à travers une réduction du temps de travail, un renforcement des services publics, une transition écologique équitable, ainsi qu’un respect des libertés syndicales et démocratiques. « Le 1er mai est un jour de solidarité internationale, mais aussi un moment de lutte pour exiger un avenir digne pour toutes et tous. Alors faisons entendre notre voix dans les rues de Bastia ! », conclut Charles Casabianca.



La section de Haute-Corse du Parti communiste français a également relayé l’appel. « Ce 1er Mai permettra aux travailleurs et au mouvement populaire de manifester leur rejet d’une politique qui fait payer aux plus modestes le prix de la crise capitaliste et de l’économie de guerre », estime Michel Stefani, secrétaire régional du PCF. Il dénonce le maintien de la réforme des retraites, un plan d’austérité de 40 milliards d’euros, l’augmentation du budget militaire au détriment des dépenses sociales et de santé. « En nous mobilisant largement, nous affirmerons notre exigence de progrès social, de justice écologique, de démocratie et de paix. »



Le rassemblement est prévu à 10 heures devant le palais de justice de Bastia.