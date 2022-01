Porto-Vecchio : les projets qui vont marquer l'année 2022

Le port de pêche sera inauguré en juin. « Nous allons rénover les boxes des pêcheurs, la machine à glace et rendre la digue piétonne », détaille Jean-Christophe Angelini. L’ensemble de ces opérations représente un investissement de 600 000 euros.



Entre mars et avril, les travaux du port de plaisance seront lancés. Un projet à 100 000 millions d’euros sur six ans, signé en décembre dernier dans le cadre de la mise en œuvre du plan de transformation et d'investissement pour la Corse (PTIC). « C’est 100 000 euros de travaux par jour ouvré, une régie totale pour la Ville, avec 1 000 places de parking, 2 600 m2 de locaux commerciaux et une halle des pêcheurs », décrit le maire. La capacité du port sera par ailleurs doublée, passant de 350 à 800 anneaux. La majeure partie du chantier - 80% - devrait s’achever en 2026, et la livraison totale interviendra entre 2027 et 2028.