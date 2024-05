Accidents en série sur les routes de Haute-Corse : 7 blessés

La série a débuté vers 9h30 au col de Battaglia entre Pioggiola et Speloncato. L'accident, où un seul véhicule était impliqué, a fait un blessé. La victime a été prise en charge par les pompiers d'Olmi Capella et a été évacuée sur le centre hospitalier de Calvi.



Vers 14 heures, au niveau du col de la vierge , sur le territoire de la commune d'Olmeta-di-Tuda un second accident a fait deux autres victimes. Légèrement blessées les deux personnes qui se trouvaient dans le même et seul véhicule impliqué, ont été transportées sur l'hôpital de Falconaja de Bastia par les pompiers de Saint-Florent et Bastia.



À 15h30 un nouvel accident impliquant un seul véhicule a eu lieu sur la 4 voies à Borgo. Les pompiers de Lucciana ont évacué un blessé sur l'hôpital de Bastia



Vers 17 heures les sauveteurs ont été mobilisés sur l'Ile rousse où un véhicule s'était retourné avec deux personnes à bord.

Les pompiers de L'ïle rousse et de Calvi ont évacué les deux 2victimes en urgence relative sur sur l'hôpital de Falconaja.



Enfin, les pompiers de Lucciana ont pris en charge à 17h45 à Lucciana, un blessé léger après un nouvel accident