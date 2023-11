Jungle Park de Lecci : Un nouveau paradis pour les enfants va ouvrir ses portes au Galaxy

Le Jungle Park pourra accueillir " 160 enfants de 4 à 12 ans " et " 44 enfants de moins de 4 ans ". L'équipement représente un investissement de " 500 000 euros hors taxe ", précise le gérant. Il va permettre l'embauche de 3 personnes, ce qui portera à 29 le nombre de personnes qui travaillent au Galaxy. Le complexe avait été fragilisé durant le Covid, mais cette période délicate est derrière maintenant, assure Rémi Toscano, qui en veut pour preuve la réalisation du Jungle Park. Il a même trois nouveaux projets en tête, mais ne souhaite pas les dévoiler pour l'heure. L'un prendra place dans la salle de séminaire et les deux autres concerneront les espaces cinéma et restauration.



Et pour l'anecdote, Rémi Toscano a réussi à attraper le moineau. Libéré, il a été vu pour la dernière fois quittant la jungle, volant vers le maquis.



Jungle Park, au complexe Galaxy à Lecci, derrière le pont de l'Osu. Jours d'ouverture prévus : mercredi, samedi et dimanche de 10 h à 19 h et tous les jours de 10 h à 19 h en période de vacances scolaires. Entrée : 10 € par enfant.