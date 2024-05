Européennes 2024 : Nathaly Antona en position éligible sur la liste RN de Jordan Bardella

🔴 Aux côtés de @J_Bardella, ils vous défendront au Parlement européen.



Le Rassemblement national (RN) a donné le coup d'envoi de sa campagne pour les élections européennes lors d'un grand meeting ce mercredi 1er mai à Perpignan, en présence de Marine Le Pen et de la tête de liste Jordan Bardella. Parmi les figures montantes de cette campagne se trouve Nathaly Antona, la responsable adjointe du RN en Corse, positionnée en 24e place sur la liste et donc éligible. En effet les derniers sondages laissent entrevoir la possibilité pour l'Ajaccienne de décrocher un siège au Parlement européen lors du scrutin prévu pour le 9 juin. Avec Jordan Bardella affichant des scores oscillant entre 30 % et 33 % dans les sondages, les projections prédisent une délégation conséquente pour le RN. Ce dernier avait déjà obtenu 23 élus en 2019 avec 23 % des voix, et les prévisions actuelles lui attribuent près de 30 % des intentions de vote.