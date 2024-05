Ajaccio : Amparà ouvre le premier atelier de formation dédié à la moto de Corse

C’est une première en Corse. Le pôle de formation Amparà a inauguré le premier atelier de formation entièrement dédié à la mécanique des motos ce mercredi à Ajaccio dans le quartier des Cannes. Avec environ 16 900 deux roues recensés en Corse, depuis plusieurs années le secteur de la moto est en forte expansion, de plus en plus de conducteurs ayant choisi de passer aux deux roues afin notamment d’éviter les embouteillages. Pour autant, seulement 33 mécaniciens moto sur toute l’île et les garages spécialisés peinent à recruter. Afin de combler ce manque de professionnels, depuis le début de l’année scolaire, le pôle de formation Amparà, en collaboration avec l’Opérateur de Compétence (OPCO) Mobilité et l’Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA), a ouvert un CAP « maintenance des véhicules option motocycles ».



Un diplôme qui offre aux 11 jeunes déjà inscrits un programme complet et spécialisé qui couvre tous les aspects de la mécanique moto grâce à l’expertise de formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Des travaux pratiques sur des motos réelles permettent par ailleurs aux apprentis d’acquérir une expérience pratique précieuse. Enfin, ces derniers peuvent mettre leurs connaissances et compétences en œuvre dans les entreprises qui les accueillent dans le cadre de leur contrat d’alternance, renforçant ainsi leur employabilité à la fin de la formation.



Depuis quelques jours, cette première promotion du CAP peut donc en outre profiter d’un atelier flambant neuf installé. Financé par le pôle de formation Amparà, l’OPCO Mobilité, l’ANFA et la Collectivité de Corse, ce lieu dispose de tout l’équipement nécessaire pour offrir une formation de qualité aux futurs mécaniciens : circuit d’air comprimé, ponts et outillage spécifique moto, outils de diagnostic électronique, … De quoi placer ces apprentis dans les meilleures conditions pour réussir leur diplôme et se lancer par la suite dans une carrière prometteuse pleine d’opportunités face aux besoins croissants dans le secteur de la réparation et de l’entretien des deux-roues motorisées.



Dans la même veine, pour répondre aux enjeux des nouveaux moyens de déplacement, le Pôle de Formation Amparà ouvrira d’ici quelques mois une formation dédiée aux vélos et vélos à assistance électrique et son atelier entièrement dédié.