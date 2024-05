Magazine Bandes à Part : Fureurs à toutes les époques

Septembre 1940. Les bombes de la Luftwaffe ont laissé deux trous béants dans la vie d'Isaac : celui qui lui tient désormais lieu de fenêtre sur un Londres dévasté. Et celui qui, chaque jour, attire un peu plus son coeur vers l'abîme car sa femme Eva, elle, y est restée. Mais les retrouvailles devront attendre : au beau milieu du tumulte des sirènes, Isaac rencontre Mary, une petite fille évacuée qui ne retrouve plus sa famille. Pour elle, il devra réapprendre à rêver, à raconter un monde en couleurs. »





Olivier Grenson (Carland Cross, La Femme accident…) propose un récit tendre et humaniste où vont se côtoyé tristesse et espoir avec ces deux personnages qui ont besoin l’un de l’autre pour se reconstruire, illustré par un dessin graphique et puissant.