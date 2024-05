La Nuit européenne des musées se tiendra le samedi 18 mai au musée de la Corse à Corti. Pour cette édition, le concert sera une célébration des voix féminines, mettant en vedette Léa Antona, chanteuse et violoniste originaire de Campu dans le Taravu. Accompagnée par Arnaud Giacomoni au chant et à la guitare, ainsi que par Francescu Sabiani à la guitare et au "très cubain", ce trio offre une fusion musicale unique. Leur répertoire mêle des chants traditionnels corses, des influences jazz et méditerranéennes (espagnols, portugais, italiens). Ne manquez pas cette première performance scénique au musée de la Corse lors de la Nuit européenne des Musées. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.museudiacorsica.corsica/