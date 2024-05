Sixième colloque historique d'Alata : Focus sur le mobilier et les intérieurs corses et palatiaux

La commune d'Alata et l'Association des Amis du Château de la Punta collaborent pour présenter le Sixième colloque historique d'Alata, axé sur le thème "Mobilier et intérieurs corses et palatiaux". Cet événement se déroulera sous la présidence de Maie de Menseale Souda Pavina les vendredi 24 et samedi 25 mai 2024 au Pôle Socioculturel d'Alata-Trova. Le colloque sera dirigé par le Directeur scientifique Michel Vergé-Franceschi, Professeur émérite des Universités.