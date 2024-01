Portivechju ignoré par la Collectivité de Corse ? Jean-Christophe Angelini attaque, Gilles Simeoni répond

« Dans cette dynamique d’investissements qui est la nôtre à Portivechju, il y a un grand absent : la Collectivité de Corse », poursuit l’élu. Et de détailler une série de dossiers sur lesquels la CdC ne serait pas au rendez-vous, selon lui. Sur la rénovation du tournant de la Matonara (un virage à sécuriser), « on nous avait promis une réunion décisionnelle, il y a un an ou deux, on n’a toujours aucune nouvelle ». Ensuite, « les travaux de l’ex RD 368 qui dessert le collège et le lycée étaient programmés, ils ne le sont plus. Pourquoi ? », interroge Jean-Christophe Angelini qui poursuit avec le projet d’extension du port de Portivechju : « Il y a un financement de plus de 100 millions d’euros, mais pas un centime de la part de la collectivité... »



"Heureusement que l'Etat est là..."



Le chef de file du PNC ne fait pas mystère de ses divergences de vue avec l’exécutif de la CdC, mais il prévient : « Il ne faut voir aucun lien au fait que je sois un opposant assumé. Je m’exprime ici en tant que maire de Portivechju. Il n’est pas tolérable que la troisième ville de Corse ait à financer sur ses deniers propres ce qui est financé ailleurs pour les autres. »



Ses propos ont trouvé un écho auprès de Camille De Rocca Serra, ancien maire et député, désormais passé dans l’opposition municipale : « Le côté partisan qui vient d’être éclairé m’inquiète beaucoup. Heureusement que l’État est là... », a-t-il lâché, en référence au soutien financier de l’État sur les différents projets.



Jean-Christophe Angelini dit avoir invité Gilles Simeoni à venir à Porto-Vecchio « il y a plusieurs mois. Et c’est l’absence de réponse, même négative, qui m’a aujourd’hui conduit à alerter le conseil municipal et les Porto-Vecchiais. Tout ce que je voudrais, c’est qu’on nous donne les raisons de ce désengagement. »



"Portivechju a toute l'attention qu'elle mérite"



Sollicité par Corse Net Infos, Gilles Simeoni répond sur la forme et le fond à Jean-Christophe Angelini. Sur la forme, le président de l'exécutif corse dit "regretter cette attaque publique. Indépendamment des différends que l'on peut avoir avec le maire de Portivechju, on a été dans la même famille politique pendant longtemps et au-delà de nos relations institutionnelles, il y a une convergence politique la plus large possible à construire autour de l'autonomie."



Sur le fond, promet-il, "Portivechju est considérée avec toute l'attention qu'elle mérite". Concernant l'aménagement urbain du quartier de Pifano, "la Collectivité de Corse a contribué à hauteur d'1,3 million d'euros, soit 50 % du montant hors taxe. Et sur la construction de l'école maternelle, on a apporté 2 millions d'euros." Sur le projet d'extension du port de plaisance, Gilles Simeoni s'étonne : "C'est un projet que le maire de Portivechju a contracté directement avec l'Etat. Et ce n'est qu'a posteriori, après avoir bouclé son plan de financement, qu'il a sollicité une subvention de 5 millions d'euros à la CdC. Je lui ai répondu que c'était difficile d'intervenir sur un dossier pour lequel nous n'avions pas été associés en amont."



Les deux hommes se retrouveront dans l'hémicycle de l'assemblée de Corse, les 1er et 2 février. En profiteront-ils pour renouer le dialogue ? "Il sait très bien que je suis à sa disposition pour aborder l'ensemble de ces questions", assure Gilles Simeoni.