L’EHPAD de Porto-Vecchio se modernise enfin, pour le bien-être de ses résidents

Dans la salle de bain, le bac à douche a été remplacé par une douche à l’italienne et la paroi murale qui séparait les WC du reste de la pièce a été abattue, pour un accès simplifié (et aux normes PMR). « Tout est bien, sauf la salle de bains, tient à souligner Josette, une résidente. Quand on prend notre douche, ça met de l’eau partout. » C’est le principal reproche que les résidents pointent, tout comme le personnel qui doit passer derrière pour nettoyer : la douche à l’italienne n’est pas suffisamment pentue pour retenir l’eau. Emmanuelle Giraschi, l’adjointe au maire en charge de la santé, en convient : « Ca va être résolu, on va mettre quelque chose qui évitera que l’eau s’écoule dans la chambre. » Un défaut de conception qui ne se retrouvera pas dans l’aile Ouest, assure-t-elle.



En effet, le 24 juin, les résidents de l’EHPAD porto-vecchiais ont déménagé d’une aile à une autre. Et c’est aujourd’hui dans l’aile Ouest de l’établissement que se sont engagés, début septembre, les mêmes travaux de mise en sécurité et de rénovation énergétique. Ils devraient s’achever au deuxième trimestre de l’année prochaine. Au final, la capacité d’accueil s’élèvera à 56 lits, contre 42 avant travaux. Un gain de 14 lits rendu possible par le déplacement de la buanderie ou des parties techniques, qui disposent désormais de leurs propres locaux indépendants, construits à côté du bâtiment principal. Cette capacité d’accueil accrue permettra de répondre à la demande, qui est importante, confirme Nicolas Ballarin : « J’ai déjà dix demandes sur liste d’attente. Et on a aussi transféré des résidents dans l’EHPAD de Bonifacio le temps des travaux. » Effectivement, pour libérer les chambres en vue du chantier, il a fallu limiter à 28 le nombre de résidents. Ce qui engendre de fait un déficit financier annuel que le directeur chiffre « à 750 000 euros en moyenne ». L’augmentation de la capacité d’accueil doit permettre, à terme, de résorber ce déficit : " Et on a passé une nouvelle convention décennale avec la municipalité, précise le directeur. Elle s'est engagée à ne pas augmenter le loyer pendant dix ans. "