Portivechju : Les travaux de l'EHPAD ont commencé

Propriété de la commune de Portivechju depuis 2018, l'Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes était, pour le moins, en très mauvais état. L'imparfait, dans un avenir très proche, va être de rigueur car cet 23 septembre le maire, Jean-Christophe Angelini, a officiellement lancé les travaux de réhabilitation.

Les travaux d'un cout total de 5.523.354 euros TTC, adoptés à l'unanimité par le conseil municipal du 13 septembre dernier, vont s'étaler jusqu'en juin 2023.

Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce jeudi dans l'enceinte même de l'EHPAD le maire, entouré de nombreux élus et de la directrice de l'EHPAD, Dominique Garabedian, a souligné "l'importance primordiale de ces travaux pour cette structure qui avait reçu un avis défavorable de la commission de sécurité il y a trois ans."



La première tranche du projet qui vient de commencer et dont l'achèvement est prévu en mars prochain, concerne, pour un montant de 942.509 euros (TTC) avec 677.753 euros d'aides publiques, la mise en sécurité de l'ensemble de l'établissement contre les risques d'incendie. La phase suivante, qui démarrera juste après, permettra de procéder à une rénovation énergétique mais, également, de procéder à une mise en accessibilité totale de l'établissement.

A cela, il convient d'ajouter que la capacité de l'EHPAD sera augmentée de 18 unités supplémentaires ,en passant de 42 à 60 lits.

" C'est grâce à la collaboration effective entre les élus et les services compétents au sein de la commune mais aussi entre la commune et l'hôpital public que cela a été possible - a souligné Jean-Christophe Angelini. - Je veux rappeler combien l'hôpital public est le pivot de l'offre de santé dans notre région. Nous allons bénéficier d'un outil qui sera certes, toujours, perfectible, mais qui répondra de manière plus adaptée et aussi plus attractive aux besoins de nos anciens et de leurs familles".

Ce pas important effectué dans la rénovation de l'EHPAD s'inscrit dans une politique bien plus globale menée par l'actuelle municipalité au service de la santé et plus largement du secteur social.