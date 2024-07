Projet d'extension du port de Porto-Vecchio : pourquoi la mairie joue gros dans la commercialisation de ses anneaux

"Notre port ne sera pas un garage à bateaux"



Actuellement, le port de plaisance ne propose pas de contrats de garanties d’usage à ses plaisanciers, pour une raison simple : il n’en a pas le droit. « Selon le code des transports, on ne peut proposer des garanties d’usage que lorsqu’il y a des travaux structurants », renseigne Julien Galichet, le chargé de mission du projet d’extension du port. En effet, la commercialisation des garanties d’usage, comme prévue par la loi, a pour objectif d’aider à boucler un budget d’investissement portuaire. La collectivité qui porte ledit projet est ensuite libre de fixer le pourcentage de garanties d’usage qu’elle souhaite commercialiser. À Porto-Vecchio, on ne souhaite pas aller au-delà de 20 %, soit un maximum de 177 anneaux (sur les 800 du futur port) garantis sur vingt ans à leurs propriétaires. « On veut que notre port soit vivant, qu’il y ait du passage, argumente Jean-Christophe Angelini. On ne veut pas en faire un garage à bateaux. » Les 80 % restants seront proposés sous forme d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) pour une durée d’un an, ou au prix fort lorsque les plaisanciers ne feront que passer et demanderont un anneau pour la semaine, voire la journée. « Aujourd’hui, dans le port, nous avons une centaine de plaisanciers en AOT », indique Julien Galichet. À voir donc si les plaisanciers qui éliront domicile dans le futur port souhaiteront s’inscrire sur le moyen terme (avec l’AOT), ou sur le long terme (avec la garantie d’usage).



Liste d'attente



Ne pas atteindre l’objectif de commercialisation de garanties d’usage (fixé, on le rappelle, à 30 millions d’euros) mettrait indéniablement la municipalité dans la difficulté, puisque la somme est inscrite dans son programme de financement. Le risque est calculé, rassure Julien Galichet, confiant : « On a aujourd’hui deux cents particuliers qui sont sur liste d’attente pour une place dans le port. On les a sondés quand même un petit peu. Tous ne prendront pas une garantie d’usage, mais au prix que nous allons proposer, nous en avons un certain nombre qui sont intéressés. » La ville participera par ailleurs à des salons nautiques pour y rencontrer des plaisanciers, à qui elle proposera ces garanties d’usage à la vente, jusqu’à épuisement du stock.