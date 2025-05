Centre de surtri à Monte : soutien affirmé du RN et Forza Nova et critiques contre le système actuel

Face au constat “d’un enfouissement massif et d’un non-respect des règles de valorisation”, François Filoni et ses alliés ont défendu avec force le projet de centre de surtri prévu à Monte. Selon eux, ce type d’infrastructure représente la seule alternative pour aligner la Corse sur les normes européennes, préserver l’environnement, et réduire les coûts supportés par les collectivités. “On a un système moyenâgeux, et la seule solution pour aller de l’avant, c’est de faire ces usines de surtri qui vont permettre, de manière mécanique et moderne, de séparer tous les déchets. Elles ont fait leurs preuves partout. J'ai visité tout ce qui se fait en matière d'usines de ce type en Pologne, en Allemagne, en Italie, en Espagne, et je peux dire que c'est un bien pour la planète, et un bien pour notre portefeuille. En plus, on préserve nos matières essentielles.”





Au-delà de vanter leur efficacité, François Filoni a indiqué que ces centres permettent de produire du combustible solide de récupération (CSR), à partir de déchets non recyclables, comme certains papiers, cartons ou bois. “Dans les centres de surtri, on ne retient que cinq ou six produits pour faire le CSR. Quand il brûle, ce combustible est 40 % moins polluant que les combustibles fossiles classiques. On va dans le sens de l’environnement”, a-t-il affirmé.



Enfin, François Filoni a également souligné l’impact financier du retard pris par la Corse en matière de gestion des déchets. “Actuellement, le traitement des déchets coûte environ 340 euros sur l’île. Sur le continent, dans les territoires équipés d’usines de surtri, on est à 115 ou 120 euros. On paye donc plus cher pour polluer davantage nos terres. C’est pour toutes ces raisons qu’on soutient ce projet qui va de l’avant et qui permet de moins polluer, de valoriser, et de baisser notre facture en matière de déchets.”