« C’est un garçon qui mérite d’être connu » : Marine Le Pen adoube Nicolas Battini

(Photo : Paule Santoni)
C’est une alliance qui a été annoncée il y a quelques semaines. Nicolas Battini, le président de Mossa Palatina, sera candidat à la mairie de Bastia en mars prochain sous la bannière « Unione di i Patriotti Corsi » qui regroupera son mouvement et le Rassemblement national.
Invitée ce mardi matin dans l’émission d’Apolline de Malherbe diffusée sur BFM TV et RMC, Marine Le Pen, la présidente du groupe Rassemblement National à l’Assemblée nationale a été interrogée sur le profil de certains candidats RN aux municipales condamnés par la justice et en particulier sur celui du leader du mouvement identitaire corse.
Évoquant cet « ancien nationaliste qui avait été condamné à de la prison pour terrorisme », la journaliste s’est en effet dite « surprise » par cette candidature. « Vous aviez pourtant tous dit qu’il fallait un casier judiciaire vierge être candidat. Est-ce que ce candidat en Corse vous l’adoubez ? », a-t-elle lancé à la présidente du RN.
En retour, cette dernière a indiqué avoir rencontré Nicolas Battini et a assuré qu’il a « en quelque sorte été aspiré dans une spirale de violences à l’époque ». « Il avait alors 18 ans et il a fait sauter la porte d’entrée d’une sous-préfecture. C’est éminemment condamnable, et il le dit d’ailleurs. Il a fait 8 ans de prison pour cela, pour le coup, la condamnation a été sévère », a-t-elle rappelé en ajoutant : « Il a renoncé à la violence et il est je pense le meilleur porte-parole d’ailleurs de cette renonciation à la violence ».
Soulignant que Nicolas Battini « souhaite défendre l’identité corse tout en restant dans la France », Marine Le Pen a encore tenu à souligner : « C’est un garçon qui mérite d’être connu parce qu’il a des idées qui sont vraiment très solides. Et par conséquent j’ai donné mon accord à cette candidature ».
🗨️ "Il a renoncé à la violence"— BFM (@BFMTV) December 2, 2025
Marine Le Pen justifie le soutien du RN aux municipales à un candidat corse nationaliste qui a été emprisonné pour une tentative d’attentat à la voiture-bélier contre la sous-préfecture de Corte en 2012 pic.twitter.com/jBGsAuO9Fv
