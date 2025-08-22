Panne d'ascenseur à Pietralba : l’OPH de la CAPA répond aux critiques

Nicole Ottavy et Paul-Michel Marti, respectivement présidente et directeur général de l'OPH de la CAPA, ont tenu à apporter des éclaircissements sur la panne d'ascenseur dans un HLM du quartier Pietralba
Le 16 août dernier, François Filoni, le délégué territorial du Rassemblement National, conviait la presse dans le quartier de Pietralba à Ajaccio afin de dénoncer la situation que vivent les habitants d’un HLM géré par l’Office Public de l’Habitat (OPH) de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien depuis début juillet. Il alertait alors sur une panne d’ascenseur dans cet immeuble de 9 étages qui impacte directement de « nombreuses personnes âgées ou malades », déplorant des réparations « anormalement longues » et affirmant que « si cette situation se passait dans un bon quartier d’Ajaccio, le problème aurait été réglé depuis longtemps ».
Une présentation « très partielle » des choses selon l’OPH qui a tenu à désamorcer la polémique, ce vendredi matin dans ses locaux ajacciens. « Il y a une panne qui dure depuis le 8 juillet qui dépasse effectivement le délai normal d'intervention. Nous avons tout de suite sollicité l’ascensoriste, mais il s’agit d’une panne assez particulière puisque c'est le parachute, c’est-à-dire le système qui permet de sécuriser l'ascenseur si les câbles lâchent, qui est défectueux », explique ainsi Paul-Michel Marti, le directeur général de l’OPH. « Normalement ce type de réparation se fait par le haut. Or l'ascenseur est bloqué au dernier étage, en butée du conduit. On se retrouve dans une situation où l'intervention doit se faire par le bas », précise-t-il. La réparation de l’ascenseur de l’immeuble devra donc suivre un process dérogatoire à une intervention classique, qui a nécessité de solliciter la société mère de l’ascensoriste sur le continent. « Pour effectuer cette réparation, il faut une espèce de plateforme qui vient soutenir le poids de l'ascenseur. Ce n’est pas un matériel standard. Il devrait être acheminé la première semaine de septembre. Et puis cette réparation nécessite aussi de faire venir des techniciens particuliers. C’est tout ceci qui explique ces délais de réparation aussi longs », ajoute encore le directeur général de l’OPH en insistant : « Ce n’est pas que l’office ou la société n’interviennent pas, mais vraiment qu’il s’agit d’une panne particulière ».
Dans l’attente de la réparation, Paul-Michel Marti souligne par ailleurs qu’un service de portage a été mis en place pour aider les habitants de l’immeuble, tout en concédant une période de flottement jusqu’à début août. « Il a fallu que l’ascensoriste identifie la panne dans un premier temps, et puis il nous a fallu trouver un prestataire qui puisse réaliser ce portage. Je rappelle que l'OPH de l'ACAPA est un établissement public industriel et commercial et est donc soumis aussi à la commande publique. Il y avait la nécessité d'avoir des devis, de consulter », pose-t-il. « Depuis début août, ce dispositif de portage marche bien. L’agent, que les habitants de l’immeuble peuvent contacter via un numéro que nous leur avons communiqué, aide en moyenne quatre personnes par jour, pas toujours les mêmes, qui vivent généralement entre le 3ème et le 9ème étage », reprend pour sa part Nicole Ottavy, adjointe au maire d’Ajaccio en charge de l’urbanisme et présidente de l’OPH. En revanche, les responsables de l’OPH indiquent que si des problématiques liées à l'état de santé de personnes habitant l’immeuble ont pu être mises en avant ces derniers jours, elles ne relèvent pas du champ de compétences de l’office. « Le transport de malades et l'assistance qui a pu être ciblée est de type paramédical, et relève plutôt des ambulances privées », affirment-ils.
« Nous avons tenu à communiquer toutes ces informations pour rectifier le contexte et la nature de cet incident afin que les habitants de l’immeuble et la population de ces quartiers n’aient pas l’impression d’être négligés », glisse encore Nicole Ottavy avant que Paul-Michel Marti ne conclue : « Laisser penser qu'on va mieux traiter certains habitants de certains quartiers, même s'ils sont dans des logements sociaux, que d'autres, ce n'est pas responsable, et c'est aussi vouloir opposer les gens. Nous traitons tous les locataires de notre parc de la même manière ».
Malgré cette communication, le Rassemblement National organisait une manifestation ce vendredi en fin de journée afin de continuer à alerter sur cette panne.
