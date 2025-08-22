Panne d'ascenseur à Pietralba : l’OPH de la CAPA répond aux critiques

Manon Perelli le Vendredi 22 Août 2025 à 18:17

À l'occasion d'une conférence de presse, ce vendredi matin les responsables de l'OPH de la CAPA ont apporté des explications sur la panne d’ascenseur qui touche depuis début juillet un immeuble HLM de neuf étages à Pietralba, après les critiques formulées par le Rassemblement National la semaine dernière.