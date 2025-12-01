Après la création de la plateforme « Unione di i Patriotti », le collectif Patriotti dénonce la récupération d’un symbole de résistance pour la Corse

(Photo d'archives)
Le collectif Patriotti, qui rassemble les anciens prisonniers politiques corses, ne décolère pas. Dans un communiqué transmis à la presse ce mardi, il fustige l’usage du terme « Patriotti » par une plateforme électorale récemment créée, l’Unione di i Patriotti, qui associe le Rassemblement national, Palatinu et l’UDR, « des mouvements politiques qui n’ont jamais appartenu à l’histoire ni à la pensée du peuple corse ». Pour le collectif, cette initiative est ainsi une « insulte à la mémoire et à l’engagement de celles et ceux qui, depuis des décennies, ont porté ce mot comme un symbole de résistance, de dignité et d’amour pour cette terre ».
Selon le collectif Patriotti, la question des mots n’est en effet pas anecdotique. Et de citer le dictionnaire de l’Académie française : « Le mot patriote désigne celui qui aime sa patrie et se dévoue à sa défense ». En outre, il souligne que le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales précise qu’il s’agit d’une « personne attachée à la liberté et à l’indépendance de son pays ». « Ces définitions rappellent ce que les Corses appellent patriottisimu : le lien charnel et spirituel à la terre, à la langue, à la mémoire collective et à la justice pour le peuple corse », estime le collectif en martelant : « Le mot Patriotti ne se revendique pas, il se mérite par les actes, par le courage, par la fidélité à un idéal d’émancipation et de respect ».
Dans ce droit fil, il affirme que « le Rassemblement national – héritier du Front national – ne peut prétendre incarner ces valeurs », son histoire étant marqué « par le rejet de l’altérité, la stigmatisation des peuples et un nationalisme d’exclusion ». « Pendant des années, ses dirigeants ont tenu des discours haineux envers la Corse, niant les spécificités de notre peuple, réclamant même la peine de mort pour les militants nationalistes corses. Aujourd’hui, tenter de se draper dans le mot Patriotti relève d’une manipulation grossière », tance le collectif en posant : « Les vrais Patriotti sont celles et ceux qui ont aimé cette terre jusqu’à en payer le prix fort, qui ont défendu sa langue, ses montagnes, son peuple et sa liberté. Ils n’ont jamais confondu patriotisme et haine. Ils ont toujours prôné la dignité, la justice et la fidélité à une cause qui dépasse les partis et les calculs électoraux».
Et le collectif Patriotti de conclure : « Nous disons haut et fort : le mot "Patriotti" n’appartient ni à la France, ni à son extrême droite. Il appartient à la Corse, à son histoire, à son peuple. Le détourner, c’est insulter des générations de militants, c’est salir la mémoire de ceux qui ont souffert pour un idéal de liberté et de fraternité ».
