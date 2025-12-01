Après la création de la plateforme « Unione di i Patriotti », le collectif Patriotti dénonce la récupération d’un symbole de résistance pour la Corse

La rédaction le Samedi 25 Octobre 2025 à 17:05

Dans un communiqué transmis à la presse ce mardi, le collectif Patriotti dénonce l’usage du terme Patriotti par la plateforme Unione di i Patriotti, qui associe le Rassemblement national, Palatinu et l’UDR. Pour le collectif, ce mot, symbole de résistance et de fidélité à la Corse, « ne se revendique pas, il se mérite par les actes ». Il considère en conséquence cette récupération comme « une insulte à la mémoire et à l’engagement » des militants historiques.