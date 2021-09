Porto-Vecchio : Le CCAS enfin sur les rails

Le CCAS est un établissement public dont le rôle principal est d’orienter, recevoir, conseiller et aider le public concernant les démarches à effectuer dans le domaine social. Il accompagne les personnes en précarité ou en difficulté en leur assurant une aide alimentaire. Placée sous l’autorité du maire, l’équipe est composée de plusieurs membres dont Didier Lorenzini, élu en charge du volet social de la ville et vice-président et Rose-Marie Cauvin, sa nouvelle directrice. « Comblant ainsi un vide de 35 ans, la Ville de Portivechju a franchi un pas important en se donnant les moyens d'avoir une structure opérationnelle, fluide et surtout réactive. Aujourd’hui, nous avons réussi et à partir du 1 octobre, nous pourrons accueillir du public », explique Didier Lorenzini.Si le CCAS, se veut un lieu d’accueil ouvert aux doléances, dans un premier temps, c'est un travail de cartographie, d'audit qui sera effectué : « Nous désirons cartographier les différents besoins et problématiques de la région, identifier nos besoins et en parallèle nous voulons recenser tous les acteurs sociaux déjà sur le terrain », poursuit Didier Lorenzini. « Nous mettrons en relation les associations et les structures car souvent si la situation ne semble pas évidente avec l'aide de différents acteurs, la solution apparait. Nous nous devons de mutualiser les énergies», ajoute t'il.Le CCAS, peut agir sur les différents volets et c'est fort de ses capacités que ce nouvel outil entend venir en aide au plus grand nombre. « D'abord, nous pouvons aider chaque personne dans ses démarches d accès aux aides de type caf est. Et nous pouvons aussi mettre en place des aides ponctuelles , comme des chèques pour l achat de vêtements, de réduits d hygiène ou alimentaire. Évidement, nous avons voulu que ces coup de pouce soient le plus discrets possible. Il ne faut surtout pas stigmatiser les personnes », continue Rose-Marie Cauvin, directrice du CCAS.Lieu d’écoute et de solutions, le CCAS se conçoit également comme un outil d'orientation, opérant un maillage serré des différents acteurs du monde social et associatif : « L'objectif est de ne laisser personne sans réponse. Nous devons, si nous n'avons pas de solution, mettre en contact les demandeurs avec des acteurs capables de trouver les bonnes clés. Plus qu’un objectif, c’ est le sens du CCAS », continue Didier Lorenzini très enthousiaste.Le CCAS, ouvrira ses portes le 1 octobre prochain, au premier étage du bâtiment jouxtant le COSEC, et il est certain qu’il deviendra rapidement un outil majeur de la lutte contre la précarité participant la réduction des inégalités d'une micro région prise en étau entre deux mondes où brillent les paradoxes.